В Одессу из Италии привезут мощи апостола Петра

Мощи Святого апостола Петра будут доставлены 30 мая из Италии в Одессу, где будут находиться в храме святого Андрея Первозванного до 13 июня, чтобы «напомнить всем христианам города о реальности евангельской вести и оживить в сердцах горожан память о Боге».

Об этом сообщил УНИАН отец Игорь ТАРАС, настоятель одесского Свято-Андреевского храма Украинской греко-католической церкви, уточнив, что акция пройдет под девизом «Вспомни, что ты ученик Иисуса Христа!».

Молебен и литургия перед святыми реликвиями будут проведены утром 30 мая в храме Святого апостола Андрея Первозванного по улице Гимназической, 22/24, сказал настоятель церкви.

«Мощи непосредственного ученика Иисуса Христа Симона-Петра помогут всем нам явственнее ощутить реальность воплощения Бога-Слова и вспомнить о том, что все мы, как и апостол Петр, являемся учениками Христа», - считает отец Игорь.

Он напомнил, что апостол Петр был одним из первых учеников Иисуса Христа, братом апостола Андрея Первозванного. Именно Петр первым исповедовал Иисуса Сыном Божьим и Мессией, т.е. спасителем израильского народа и всего человечества, за что Христос нарек его «камнем, на котором будет построена Церковь».

По свидетельству ранних христиан, проповеди апостола Петра была столь сильными, что иногда после них в христианство обращались до пяти тысяч человек. Сохранились свидетельства, что апостол также исцелял безнадежно больных.