В Киеве американец застрелил родного брата

Вчера в Днепровском районе Киева в одной из квартир во время внезапно возникшей ссоры гражданин США 1959 г.р. выстрелом в голову из револьвера убил своего родного брата 1953 г.р.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в городе Киеве, отметив, что убийца также получил огнестрельные ранения в живот и голову из револьвера, который был в руках у его брата.

На месте преступления изъяты два пистолета, 6 стреляных гильз и зарядов.

В отношении раненого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 Уголовного Кодекса Украины (преднамеренное убийство).