Посол ФРГ поддерживает создание Института Черного моря

Глава Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ и Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Украине Ганс-Юрген ГАЙМЗЕТ поддерживают идею создания в Севастополе Европейского института по проблемам Чёрного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, тема создания в городе такого научного учреждения обсуждалась среди других во время протокольной встречи в Севастополе.

Как сообщил В.САРАТОВ, в настоящее время прорабатывается вопрос о создании в Севастополе Европейского института по проблемам Чёрного моря. Г.ГАЙМЗЕТ, касаясь вопроса сотрудничества с Севастополем в сфере науки, отметил, что Европейский институт проблем Чёрного моря, создание которого планируется в городе, «будет не чисто научный центр, а европейский центр подготовки кадров, и будет напоминать европейские колледжи, которые уже существуют в Европе». По его словам, «основные акценты института будут касаться проблем Чёрного моря и стран, расположенных в этом бассейне, для того, чтобы отчётливее подчеркнуть центральное положение Крыма в бассейне Чёрного моря, для того, чтобы донести это до сведения Европы». Как добавил дипломат, «вопрос уже обсуждается и с правительством, и с Министерством иностранных дел в Киеве. Много вопросов нужно выяснить и в рамках Европейского Союза. Существует идея подготовить технико-экономическое обоснование этого проекта».

Глава города на встрече также заявил, что руководство Севастополя намерено создать все необходимые условия для прихода инвестиций с целью дальнейшего развития города по самым различным направлениям. Посол, в свою очередь, подчеркнул, «что «всё должно основываться на экономическом сотрудничестве и на инвестициях. Цель - активизировать экономическую долгосрочную деятельность». По его словам, «всё будет зависеть от стабильности в Украине, а также от реформ, которые будут способствовать приходу инвестиций. Стабилизация уже наступила, теперь мы ожидаем реформы».