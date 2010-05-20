Новая власть дороже старой на 25%

Несмотря на начальные планы новой власти снизить расходы на содержание чиновников на 20%, эти расходы в среднем выросли на 25%. Такой вывод делает еженедельник «Комментарии:», опираясь на данные государственного и местных бюджетов.

Как пишет издание, в этом году затраты на содержание Государственного управления делами увеличиваются на 233,6 млн. грн. - или на 28%, а на обеспечение деятельности Президента планируется потратить на 34 млн. грн. - или на 17% больше, чем годом ранее. Всего содержания ДУС обойдется стране более чем в 1 млрд. грн. Более чем на 32 млн. грн. увеличиваются расходы на содержание секретариата Кабмина (на 12%), а расходы на содержание аппарата Верховной Рады выросли на 81,2 млн. грн., или на 11%, по сравнениютельно с 2009 годом.

Расходы аппарата Фонда государственного имущества Украины в этом году должны вырасти с 133 млн. до 162 млн. грн. (21%), Контрольно-ревизионного управления - с 430 млн. до 517 млн. грн. (20,2%), Госкомстата - с 496 млн. до 525 млн. грн. (5,6%).

Как отмечают «Комментарии:», самое существенное увеличение расходов на управление и руководство в своей сфере получили те, кто больше всего кричал о необходимости сокращения количества чиновников. В частности, бюджет Госкомпредпринимательства Михаила БРОДСКОГО вырос в этом году до 34,9 млн., что на 48,5% больше показателя 2009 года. (Месяц назад М.БРОДСКИЙ угрожал с целью экономии ликвидировать все региональные представительства Госкомпредпринимательства, а также сократить численность его центрального аппарата).

Увеличили расходы на содержание аппарата и местные власти. В частности, как обнаружили «Комментарии:», расходы на содержание Донецкого областного совета предусмотрены в сумме 21,045 млн. грн., тогда как в прошлом году на это хотели потратить только 15,5 млн. В Полтавской области облсовет решил потратить на свою работу 7,35 млн., тогда как годом ранее лишь 5,15 млн. грн. (увеличение на 42,7%). В Крыму содержание местного парламента выросло почти вдвое - до 64 млн. грн. Возросли также расходы на государственное управление в Одесской, Киевской, Днепропетровской, Львовской и других областях. Наблюдается четкая закономерность - при среднем росте общих расходов областных бюджетов на 10–15%, расходы на содержание облсоветов выросли на 20-45% соответственно. То есть руководство областей и районов увеличивает расходы свое содержание втрое большее, чем на другие расходы, резюмируют «Комментарии:».