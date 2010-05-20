Евро на межбанке ушло вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9205/7,9265 грн./долл., цены на российскую валюту снизились до 0,2575/0,2577 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,8035/9,8150 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,2379/1,2381 долл./евро (среда, 19 мая, – 1,2191/1,2193 долл./евро).

В среду, 19 мая, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 7,9250 грн./долл., а также европейской валюты по курсу 9,70 грн./евро.