Шуфрич вылетел в Закарпатье

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ срочно вылетел в Закарпатье из-за подтоплений, вызванных в регионе интенсивными осадками.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным министерства, интенсивные осадки в Закарпатье привели к формированию максимального уровня воды на реках Тиса, Латорица, Боржава, Уж, Старая. В результате этого подтоплены домохозяйства, приусадебные участки и сельскохозяйственные угодья в Ужгородском, Мукачевском, Береговском, Виноградовском, Иршавском, Хустском и Перечинском районах.