Шуфрич вылетел в Закарпатье
20:16, 19 мая 2010Общество
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Осадки вызвали подтопления
Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ срочно вылетел в Закарпатье из-за подтоплений, вызванных в регионе интенсивными осадками.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС.
По данным министерства, интенсивные осадки в Закарпатье привели к формированию максимального уровня воды на реках Тиса, Латорица, Боржава, Уж, Старая. В результате этого подтоплены домохозяйства, приусадебные участки и сельскохозяйственные угодья в Ужгородском, Мукачевском, Береговском, Виноградовском, Иршавском, Хустском и Перечинском районах.
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