Секретарю Львовского обкома СПУ плеснули в глаза кислоту

Секретарю Львовского обкома СПУ, помощнику-консультанту народного депутата Украины Ярослава МЕНДУСЯ Дмитрию БАСАРАБУ плеснули в глаза кислоту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, ссылаясь на первого секретаря обкома Евгения ТАЛИПОВА, нападение произошло 28 февраля в г. Львове по ул. Княгини Ольга. Сообщается, что нападение осуществил неизвестный мужчина 30 лет, спортивного телосложения.

Потерпевший находится сейчас в больнице скорой медицинской помощи. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

По словам Е.ТАЛИПОВА, областной комитет СПУ будет держать состояние расследования инцидента на контроле. Первый секретарь Львовского обкома СПУ убежден, что это преступление не приведет к расколу социалистов. “Ряды СПУ крепки, социалисты уверены в своих силах и правильности своей позиции”, - считает Е.ТАЛИПОВ.

Львовский областной комитет Соцпартии требует от правоохранительных органов сделать все возможно для всестороннего и тщательного расследования обстоятельств нападения на Д.БАСАРАБА. Львовские социалисты не исключают политический подтекст провокации, поскольку последовательная и принципиальная позиция СПУ по ряду важных вопросов общественно-политической жизни может мешать многим силам.