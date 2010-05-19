Россия может монополизировать привлекательные отрасли - эксперт

Россия может стать главным инвестором украинской экономики. Об этом заявил президент Дмитрий Медведев во время визита в Киев. Эксперты же предостерегают: российский бизнес может монополизировать привлекательные отрасли.

В настоящее время Российская Федерация занимает четвертое место по объемам инвестирования в украинскую экономику. По словам российского президента, на начало 2010 года Россия вложила в украинскую экономику 2,7 миллиарда долларов. Дмитрий Медведев хочет, чтобы эти объемы существенно увеличились. Эксперт Национального института стратегических исследований Дмитрий Покрышка говорит, что российский бизнес уже и так проводит экономическую экспансию в Украине, в частности в пищевой промышленности, в нефтеперерабатывающей отрасли и энергетике. Политика может сыграть существенную роль в том, что российские инвесторы еще активнее будут вкладывать капитал в украинские проекты.

В то же время, здесь есть опасность монополизации украинских рынков российскими компаниями, в частности стратегических для Украины отраслей, считает Покрышка. «Это авиастроение, судостроение, оборонный комплекс. Тем более сопоставимость этих отраслей производства России и Украины по масштабам разная. Поэтому существует риск контроля российскими инвесторами этих стратегических отраслей», - отмечает эксперт.

По его словам, чтобы этого не допустить украинские контролирующие органы, такие как Антимонопольный комитет, должны строго контролировать этот процесс. Предохранителем должно быть и законодательство. Кроме того, Дмитрий Покрышка прогнозирует, что из-за кризисных явлений в экономике в Украине может убавиться европейских инвесторов.

Немецкая волна