Семиклассник пырнул ножом в живот 62-летнюю продавщицу

В Саксаганском районе Кривого Рога милиция задержала ученика 7-го класса одной из местных школ, который совершил разбойное нападение на магазин.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД в Днепропетровской области.

Злоумышленник зашел в магазин и ножом нанес ранение в живот 62-летней продавщице. Как объяснил задержанный, данное преступление он совершил с целью завладения деньгами. Однако нападающий не успел ограбить магазин.

По данному факту следственным отделом Саксаганского райотдела милиции возбуждено уголовное дело согласно ч.4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в больших или особ больших размерах, или совмещен с причинением тяжких телесных повреждений).