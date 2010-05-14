В плен к пиратам попал украинец

МИД Украины подтверждает, что среди членов экипажа захваченного сомалийскими пиратами балкера Eleni P под либерийским флагом есть один гражданин Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

“Экипаж судна состоит из 23 человек: 2 гражданина Греции, 19 граждан Филиппин, один гражданин Румынии и один гражданин Украины”, - сказал А.ДИКУСАРОВ.

Судно Eleni P, которое шло с грузом сталепроката в Китай, было захвачено 12 мая.

О.ДИКУСАРОВ сообщил, что, по информации компании-оператора, судно находится под контролем пиратов и связь с ним отсутствует. “Вероятно, судно двигается к побережью Сомали, и представители компании-оператора ожидают связи с пиратами для скорейшего решения вопроса об освобождении судна”, - добавил он.