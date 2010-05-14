Семья предпринимателей застрелилась из-за банковских долгов

13 мая в с. Кудашовка Криничанского района Днепропетровской области семья местных предпринимателей покончила жизнь самоубийством из-за банковских долгов.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД в Днепропетровской области, о факте самоубийства свидетельствуют предсмертные записки погибших. ЦОС также цитирует предсмертную записку мужчины-самоубийцы – «Надоело сводить концы с концами, сводить жизнь к элементарному существованию. Так сложилась ситуация, из которой нет реального выхода. Кроме единственного».

Сумма банковских долгов не уточняется.

Выявленные правоохранительными органами тела хозяев дома имели огнестрельные ранения груди. Рядом с ними также выявлена застреленная собака хозяев. Под трупом мужчины найдено принадлежавшее ему охотничье ружье 12-го калибра.

“Обстановка в помещении нарушена не была, ничто не указывало на то, что это могло быть разбойное нападение”, - подчеркивается в сообщении ЦОС.