Стаффордширские терьеры изуродовали двух женщин на Сумщине

В Сумской области сразу две женщины стали жертвами стаффордширских терьеров: на 38-летнюю жительницу Шостки натравил собаку ее хозяин, а 92-летняя бабушка перепутала двор, где на нее набросился пес.

Как сообщила УНИАН сотрудник ССО Шосткинского городского отдела ГУМВД Украины в Сумской области Татьяна МЕНЯЙЛО, в городе Шостка Сумской области бойцовский стаффордширский терьер напал на 38-летнюю женщину и искусал ей лицо. По предварительным данным правоохранителей, пса натравил на женщину владелец животного. По словам пострадавшей, компания возле многоэтажки играла в карты, а мужчина с собакой сделал им замечание. Во время конфликта и раздалась команда «Фас!».

«Собака начала кусать сначала за ногу, потом свалила меня под стол и начал кусать за лицо. Дальше я ничего не помню, ничего не видела, приехала «скорая», - рассказала женщина.

Медики сшивали лицо пострадавшей буквально по лоскуткам: у нее диагностировали многочисленные раны, состояние оценили как средней тяжести, но стабильное. Но уже сейчас можно предположить, что после выздоровления пострадавшей понадобятся услуги врача-косметолога. Правоохранители утверждают, что уголовное дело обязательно будет возбуждено либо по факту хулиганства, либо по факту нанесения телесных повреждений. В настоящее время следователи ожидают заключение судмедэкспертизы и объяснения владельца собаки.

Другой случай нападения собаки на человека произошел в поселке Воронеж Шосткинского района, где животное набросилось на 92-летнюю местную жительницу. Женщину привезли в больницу на автомобиле «скорой помощи».

Объяснить, что с ней произошло, бабушка не могла, но, увидев ее рваные раны щеки и подбородки, врачи пришли выводу, что это еще одна жертва собачьей агрессии. Затем приехали и родственники пострадавшей. Они объяснили, что бабушка больна склерозом. В тот день пожилая женщина пошла к своей подруге, по соседству. По дороге перепутала дворы и зашла во двор других соседей. Там на нее набросилась собака. В настоящее время женщина находится в хирургическом отделении районной больницы. После прохождения курса лечения от укусов животного ее ожидает неврологическое отделение, где ей будет оказана необходимая медицинская помощь.