В Днепропетровске почти на 2 часа остановили метро
18:42, 13 мая 2010Общество
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Из-за сообщения о "заминировании"
Сегодня в Днепропетровске с 13 час. 20 мин. до 15 час. было прекращено движение в местном метрополитене из-за сообщения неизвестного по телефону о вроде бы заминировании станции „Вокзальная”.
Об этом УНИАН сообщили в городском управлении внутренних дел Днепропетровска.
Из всех 6 станций метро были эвакуированы пассажиры – около 200 лиц.
Взрывотехническая служба обследовала станцию метро, но взрывчатки не обнаружила. Сейчас метро работает в привычном режиме. Правоохранительные органы ищут злоумышленника, который сообщил о „замировании” подземки.
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