С 1 апреля минимальная зарплата - 420 грн., минимальная пенсия – 410 грн.

Правительство увеличивает с 1 апреля размер минимальной зарплаты до 420 грн., минимальной пенсии – до 410 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на заседании правительства.

«Благодаря активизации роста экономики и наращиванию промышленного производства, мы получили существенный прирост налоговых поступлений, что позволяет увеличить расходы государственного бюджета на 7,2 млрд. грн. Эти деньги будут направлены на повышение зарплат и пенсий», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство осуществляет повышение выплат на 1 месяц раньше и на более высокий уровень, чем планировалось.

В.ЯНУКОВИЧ также добавил, что размер минимальной заработной платы с 1 апреля будет увеличен до 420 грн., с 1 июля – до 440 грн., с 1 октября – до 460 грн.

«К концу 2007 года размер минимальной заработной платы достигнет 81% прожиточного минимума для трудоспособных людей, в то время как на начало года этот показатель составлял 76,2%», - добавил премьер-министр.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что решение правительства позволит увеличить заработную плату врачей и учителей приблизительно на 200 грн. в месяц. «Это не предел, и правительство будет работать в этом направлении», - отметил он.

При этом глава украинского правительства пояснил, что, принимая решение о повышении минимальной зарплаты и пенсий, правительство исходило из роста потребительских цен в 2006 году и в начале 2007 года.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что с 1 апреля планируется увеличить размер прожиточного минимума на 24 грн. (предлагалось на 20 грн.), а с 1 октября – еще на 22 грн. (предлагалось 19 грн).

«Одновременно мы имеем возможность для повышения пенсий для наиболее незащищенных слоев населения. Мы предлагаем с 1 апреля увеличивать минимальную пенсию для нетрудоспособных на 1%. При таком условии минимальная пенсия по возрасту на 1 апреля составит 410 грн., а на 1 октября – 415 грн.», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Справка УНИАН.. Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год» предусматривает прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января на уровне 492 грн. Также Законом предусмотрен с 1 января 2007 года размер минимальной заработной платы 400 грн., с 1 июля - 420 грн. и с 1 декабря - 450 грн.