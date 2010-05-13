Правительство решило повысить оклады бюджетникам

Правительство приняло решение о повышении в 2010 году должностных окладов работников бюджетной сферы, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки, исходя из постепенного повышения должностного оклада (тарифной ставки) работника первого тарифного разряда до размера минимальной заработной платы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 12 мая.

Согласно правительственному решению, предусмотрено рассчитывать должностные оклады исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника первого тарифного разряда с 1 января - 555 грн., а с 1 апреля - 567 грн. При этом для работников, у которых должностные оклады меньше, чем размер минимальной заработной платы, должностные оклады (тарифные ставки) в штатном расписании устанавливаются на уровне минимальной зарплаты.

Постановлением также определено, что до 15 июня 2010 г. Министерство труда и социальной политики вместе с Министерством финансов должны подать на рассмотрение правительству предложения относительно повышения с 1 июля 2010 г. должностного оклада (тарифной ставки) работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки.

Повышение должностных окладов получат более 3,5 млн. работников бюджетных отраслей образования, науки, культуры, здравоохранения и тому подобное.