Украина ищет лид-менеджера для выпуска евробондов

Украина в мае 2010 г. определит лид-менеджера для выпуска облигаций внешнего государственного займа. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Андрей Кравец.

Он не исключил, что итоги отбора станут известны уже в течение недели.

А.Кравец сообщил, что Минфин Украины получил 8 заявок. При этом замминистра не стал уточнять сроки выпуска облигаций и объем эмиссии. Также он не стал комментировать, как отразится финансовый кризис в Греции на планах правительства Украины привлечь внешние займы.

"До 20 мая вам никто ничего не скажет", - отметил А.Кравец.

Ранее, напоминает РосБизнесКонсалтинг, он прогнозировал выпуск украинских евробондов в июне.