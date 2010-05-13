Украина ищет лид-менеджера для выпуска евробондов
04:07, 13 мая 2010Общество
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Минфин получил 8 заявок
Украина в мае 2010 г. определит лид-менеджера для выпуска облигаций внешнего государственного займа. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Андрей Кравец.
Он не исключил, что итоги отбора станут известны уже в течение недели.
А.Кравец сообщил, что Минфин Украины получил 8 заявок. При этом замминистра не стал уточнять сроки выпуска облигаций и объем эмиссии. Также он не стал комментировать, как отразится финансовый кризис в Греции на планах правительства Украины привлечь внешние займы.
"До 20 мая вам никто ничего не скажет", - отметил А.Кравец.
Ранее, напоминает РосБизнесКонсалтинг, он прогнозировал выпуск украинских евробондов в июне.
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