Ющенко поручил Огрызко позаботиться о Цинандали и Боржоми

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уполномочил исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины Владимира ОГРИЗКО на подписание Соглашения между Украиной и Грузией о взаимной правовой охране географических названий для вин, спиртных напитков и минеральных вод.

Соответствующее распоряжение главы государства размещено на его официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, 1-2 марта Президент Украины В.ЮЩЕНКО посетит с официальным визитом Грузию. В ходе визита запланировано подписание ряда международных соглашений, среди которых - соглашение об использовании и правовой защите географических названий для вин, спиртных напитков и минеральной воды.