Генпрокуратура нашла в Херсонской области российский газопровод

НАК "Нафтогаз Украины" заявляет, что выявленный Генеральной прокуратурой Украина магистральный газопровод длиной 34 км в Херсонской области не принадлежит компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК "Нафтогаз Украины".

"Согласно с проведенной инвентаризацией, этот газопровод не принадлежит "Нафтогазу Украины", - сказали в пресс-центре.

При этом собеседник агентства уточнил, что этот газопровод действительно принадлежит российской компании, и поэтому какие-либо обвинения не касаются НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель генерального прокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА заявила, что «прокуратурой Херсонской области в ходе проверки выявлен неучтенный магистральный газопровод длиной 34 км в Колончакском и Скадовском районе, который остался в собственности компании-газопоставщика газа России». «Нам надо разобраться, кто сегодня эксплуатирует газопроводы», - заявила Т.КОРНЯКОВА.

По ее словам, НАК “Нафтогаз Украины” до сих пор не провел полную инвентаризацию газопроводов, которые после распада СССР должны были перейти в собственность Украины.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины находится в управлении ДК «Укртрансгаз» НАК "Нафтогаз Украины" и состоит из 37,5 тыс. км газопроводов, 71 компрессорной станции и 13 подземных хранилищ газа с общим активным объемом газа 32 млрд. кубометров.

Пропускная способность системы на входе составляет 288 млрд. кубометров газа в год, на выходе - 175 млрд. кубометров, в том числе в страны Европы – 141 млрд. кубометров.