За помощь контрабандистам задержаны два офицера-пограничника

В Сумской области в ходе расследования уголовного дела против 6 членов организованной преступной группы, которые занимались контрабандой товаров через государственную границу Украины, задержаны два их помощника – офицеры-пограничники.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале апреля этого года было возбуждено уголовное дело против шести жителей Белопольского района, которые в составе организованной группы незаконно перемещали товары народного потребления на территорию Российской Федерации вне установленных пунктов пропуска через таможенную границу Украины. За период с ноября 2009 по март 2010 г. члены группировки незаконно переместили товаров на общую сумму свыше 2 млн. грн. Во время очередной контрабандной сделки всех членов группы задержали сотрудники УБОП ГУ МВД Украины в Сумской области, а прокуратура области возбудила уголовное дело по части 3 ст. 28 и части 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

По информации старшего следователя прокуратуры Сумской области Василия МАТИШИНЦЯ, в ходе расследования данного дела установлено, что соучастниками контрабандной группы были два военнослужащих Государственной пограничной службы Украины. Они сообщали членам группировки о наличии на территории соседнего государства работников органов, которые уполномочены охранять государственную границу, мобильных групп и нарядов, обеспечивали прикрытие контрабандного перемещения товаров, создавая полную конспирацию преступной деятельности ОПГ.

Против офицеров-пограничников прокуратура области возбудила уголовное дело за выше упомянутыми статьями. Эти два дела объединены в одно, досудебное следствие поручено следственному отделу прокуратуры Сумской области.