В селе, уничтоженном карателями в 1942 г., состоялся траурный митинг

На Волыни в канун празднования Дня Победы состоялся траурный митинг к 30-летию открытия Кортелисского мемориального комплекса и исторического музея. Присутствующие почти память почти 3 тысяч уничтоженных фашистами в один день кортелисцев.

Как передает корреспондент УНИАН, в местном историческом музее также состоялось торжественное собрание. От имени областной государственной администрации ветеранов поздравил заместитель председателя Александр КУРИЛЮК. Он вручил фронтовикам ценные подарки по случаю Победы. Завершились торжества праздничным концертом, приуроченным ко Дню Победы.

Сейчас Мемориальный комплекс занимает около 20 га. В его состав входят семь братских могил, обгоревший дуб и скульптурная композиция на земляном холме. Он насыпан на месте двух братских могил.

Справка УНИАН. Во время фашистской оккупации Волыни вместе с населением были уничтожены свыше 100 сел. Одно из них - Кортелисы.

23 сентября 1942 г. несколько карательных отрядов (в том числе - рота "Нюрнберг" и мотовзвод) были стянуты к селу. Жителей согнали в центр села. К восьми часам утра людьми были переполнены церковь, школа и прилегающие дома. Крестьян выводили по пять человек и расстреливали. За несколько часов были уничтожены 2 875 человек, сожжены 715 домов. Вместе с Кортелисами были полностью уничтожены соседние хутора - Запокивное, Ягодковое, Теренец, Косицы, Снежки, Тарасово и другие. Даже название села оккупанты вычеркнули из своих карт. Свидетелем трагедии на пожарище остался только старый обгоревший дуб.

5 мая 1980 г., накануне 35-летия победы в Великой Отечественной войне, состоялось торжественное открытие мемориального комплекса "Жертвам фашизма" в Кортелисах.