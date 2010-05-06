Еврокомиссия опубликовала весенний прогноз

Еврокомиссия прогнозирует, что в 2010 году европейская экономика вырастет на 1%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в обнародованном сегодня весеннем прогнозе Еврокомиссии.

Согласно прогнозу, в этом году рост будет составлять 1,75%.

Еврокомиссия отметила, что улучшение прогноза на 0,25 процентных пунктов связано, прежде всего, с благоприятными условиями на внешних рынках, в то же время внутренний спрос остается достаточно слабым.

Еврокомиссия также сообщает об определенных сигналах по стабилизации на рынке труда. При этом, согласно обнародованному прогнозу, нынешний уровень безработицы будет ниже, чем его ожидали ранее, хотя и достигнет 10%.

Инфляция ожидается на уровне 1,75% в 2010 и 2011 годах.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году ВВП в странах зоны евро снизился на 4,1%, во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) – на 4,2% по сравнению с 2008 годом.

Еврокомиссия обнародует свои прогнозы 4 раза в год, при этом осенью и весной – полные прогнозы, зимой и в начале сентября – предварительные прогнозы, которые основываются на данных, полученных от 7 крупнейших экономик Европы.

Прогнозы содержат данные об экономическом росте, инфляции, занятости, долгах и бюджетных дефицитах.