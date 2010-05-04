Инвалид поджег дом, чтобы покончить с собой
23:28, 04 мая 2010Общество
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Трагедия в Кременчуге
В Кременчуге Полтавской области во время пожара в частном доме погиб 57-летний мужчина, инвалид 1-й группы.
Как сообщила УНИАН пресс-офицер городского управления МЧС Наталья ШВЕДЕНКО, причины трагедии устанавливаются, в качестве одной из них рассматривают самоубийство. Недавно у мужчины умерла мать, которая за ним ухаживала.
Пожар был потушен в течение 40 минут.
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