Инвалид поджег дом, чтобы покончить с собой

В Кременчуге Полтавской области во время пожара в частном доме погиб 57-летний мужчина, инвалид 1-й группы.

Как сообщила УНИАН пресс-офицер городского управления МЧС Наталья ШВЕДЕНКО, причины трагедии устанавливаются, в качестве одной из них рассматривают самоубийство. Недавно у мужчины умерла мать, которая за ним ухаживала.

Пожар был потушен в течение 40 минут.