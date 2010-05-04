Путин требует не медлить с созданием российско-украинской атомной компании

Премьер-министр России Владимир ПУТИН потребовал от "Росатома" не затягивать с созданием российско-украинской атомной компании.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом он заявил сегодня на встрече с главой «Росатома» Сергеем КИРИЕНКО.

«Важно, чтобы по срокам ничего не затягивалось, чтобы одно решение вытекало из другого, и эта работа шла без затяжки», – подчеркнул В.ПУТИН.

«Задача понятна», – ответил глава госкорпорации. Он добавил, что в принципе «мы видим создание единой компании».

«При этом мы исходим из логики, которую вы задали в разговоре с Президентом Украины, – что это равноправное сотрудничество, – заявил С.КИРИЕНКО. – Оно, конечно, рыночное, взаимовыгодное». «Здесь ничьи интересы не должны быть ущемлены, мы исходим из логики равных интересов, равных возможностей и равноправия партнеров», – подчеркнул он.

По словам С.КИРИЕНКО, представители «Росатома» уже обсудили детали на заседании комитета по экономическому сотрудничеству, которого состоялось в конце прошлой недели в Сочи. «Мы поговорили с нашими украинскими партнерами, определили состав людей по всем рабочим группам», – сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля в Сочи на совместном с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ брифинге после заседания украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству В.ПУТИН заявил, что Россия предлагает Украине создать холдинг для совместной работы в ядерной сфере.

«Многообещающей является интеграция наших ядерных комплексов. На заседании комитета мы изложили конкретные предложения российской стороны в этой сфере. Речь, на наш взгляд, может идти о создании крупного совместного холдинга, объединяющего отрасли атомного машиностроения, топливного цикла и атомной генерации», - сказал В.ПУТИН, отметив, что в сфере ядерной энергетики Украина и Россия уже плодотворно сотрудничают.