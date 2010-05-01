Путин предлагает Украине создать ядерный холдинг

Россия предлагает Украине создать холдинг для совместной работы в ядерной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр РФ Владимир ПУТИН в Сочи на совместном с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ брифинге после заседания украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству.

«Многообещающей является интеграция наших ядерных комплексов. На заседании комитета мы изложили конкретные предложения российской стороны в этой сфере. Речь, на наш взгляд, может идти о создании крупного совместного холдинга, объединяющего отрасли атомного машиностроения, топливного цикла и атомной генерации», - сказал В.ПУТИН, отметив, что в сфере ядерной энергетики Украина и Россия уже плодотворно сотрудничают.

«В наших странах много предприятий, которые тесно завязаны друг с другом. Мы хотим расширить это сотрудничество. Возводить новые блоки на Хмельницкой АЭС, привлекать украинских партнеров к работе рамках масштабной программы российской атомной энергетики. Кроме того, готовы совместно выходить на рынки третьих стран», - сказал В.ПУТИН.

Премьер-министр Российской Федерации также отметил, что за последние время Россия сформировала «солидный» пакет зарубежных заказов на строительство энергетических объектов. «У наших банков есть серьезные ресурсы для финансового сопровождения таких проектов, и мы заинтересованы в том, чтобы к их реализации подключились и украинские предприятия», - сказал В.ПУТИН.