Завтра центр Киева закроют для машин

Завтра в Киеве во время празднования Международного дня солидарности трудящихся с 8.30 до 22.30 будет запрещено движение транспортных средств по ул. Крещатик (от ул. Б.Хмельницкого до ул. Институтской).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Отдела связей с общественностью Управления ГАИ Киева.

Также для обеспечения безопасности участников дорожного движения с 9 часов возможна временная приостановка движения транспорта на время праздничного шествия от Дома Учителя (ул. Владимирская, 57) - по ул. Владимирской – ул. Б. Хмельницкого - ул. Крещатик - до Площади Независимости.

С учетом изложенного, в столичной ГАИ рекомендуют водителям по возможности ограничить посещение центральной части города на личных автомобилях, а воспользоваться услугами общественного транспорта.