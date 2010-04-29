Медики собирают плату с больных под видом благотворительности

Антимонопольный комитет Украины поручил Министерству здравоохранения ужесточить контроль за соблюдением действующего законодательства при сборе в учреждениях здравоохранения благотворительных взносов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба Антимонопольного комитета.

Как установил АМК, медицинские учреждения самостоятельно устанавливают размер добровольных взносов в зависимости от вида медицинской услуги.

Выводы расследования засвидетельствовали, что благотворительные пожертвования являются завуалированными платными услугами, навязывание которых может привести к нарушению конкурентного законодательства и негативных последствий для потребителей. Хотя украинским законодательством предусмотрена уплата добровольных благотворительных взносов в любых размерах, приемлемых для потребителей, отметили в АМК.

По требованию Комитета, Министерство направило своим структурным подразделениям разъяснительное письмо о безусловном соблюдении действующих нормативно-правовых актов во время сбора добровольных взносов от потребителей.

Комментируя ситуацию на рынке медицинских услуг, председатель Антимонопольного комитета Украины Алексей КОСТУСЕВ отметил: «Учитывая дефицит бюджетного финансирования медицинских учреждений и сложную экономическую ситуацию, которая коснулась многих украинцев, министерство должно жестко контролировать вопрос получения любых финансовых пожертвований от потребителей. Ведь когда это превращается в плату за получение медицинской помощи или услуг, – это всегда приводит к ущемлению интересов граждан».

Как сообщалось, решением Конституционного Суда Украины от 29.05.2002 №10-рп/2002 определено, что словосочетание «бесплатная медицинская помощь», которое предусмотрено статьей 49 Конституции Украины, означает невозможность взимания с граждан платы в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.