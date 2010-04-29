Таможенные службы Украины и США укрепят сотрудничество

Председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь КАЛЕТНИК и Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон ТЕФФТ обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества таможенных органов двух стран.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы.

Также в ходе встречи обсуждались вопросы реализации совместных проектов технической помощи, совершенствования сотрудничества в сфере противодействия распространению оружия массового уничтожения и его компонентов, ядерных материалов, наркотических веществ и прекурсоров, а также противодействия коррупции.

Кроме этого, затрагивались вопросы налаживания эффективного обмена информацией на запросы об административной помощи.

Как отмечает пресс-служба, встреча носила конструктивный и прагматичный характер, что позволило согласовать дальнейшие шаги, направленные на укрепление сотрудничества между таможенными службами Украины и США.