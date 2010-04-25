Командир военной части сдал на металлолом 70 тысяч касок

Около 70 тысяч военных касок общим весом почти 11 тонн сдал на металлолом командир одной из воинских частей, дислоцированной в Черкассах.

Cвоими действиями он нанес государству ущерб на значительную сумму. За каждую каску командир получил 40 копеек, тогда как установленная государством стоимость каждого изделия - не менее 3 грн. Рыночная цена каски - в пределах от 5 до 10 грн. Поэтому приемщики металлолома сразу перепродали каски, приобретенные как лом.

Как сообщил корреспонденту УНИАН военный прокурор Черкасского гарнизона Юрий РАДЬКО, фактом массового появления военных касок на рынках Черкасс заинтересовались в военной прокуратуре Черкасского гарнизона. И следователи быстро установили их происхождение и вышли на главного поставщика - командира одной из воинских частей. По данному факту возбуждено уголовное дело.