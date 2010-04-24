Легализовать всю зарплату в Украине не удастся никогда?

Усилия, направленные на «отбеливание» зарплат, необходимы, но также необходимо понимать, что в полном объеме заработную плату легализовать не удастся никогда, заявил в комментарии "Зеркалу недели" (№16, 24-29 апреля) директор Государственной службы занятости Владимир ГАЛИЦКИЙ.

«Это не удалось даже в таких развитых странах, как Франция, Германия, Англия, Италия, где определенная часть населения работает и получает свои доходы нелегально. Это - факт, рыночная составляющая», - подчеркнул он.

По словам В.ГАЛИЦКОГО, в Украине деньги «отмываются» практически в любой организации, кроме крупных предприятий, где зарплату платят «по-белому» всем, кроме высшего менеджмента.

В.ГАЛИЦКИЙ констатировал, что, согласно данным Министерства экономики, 50% экономики находится в «серой» зоне, а это означает, что большую часть зарплат работникам платят нелегально.

«У нас создан порочный круг: одни знают, что это происходит. Знают на самых высоких должностях. И закрывают глаза. Другие знают, что все это допустимо, что так можно работать и в дальнейшем. И схема нелегальных зарплат продолжает действовать», - сказал он.

По мнению В.ГАЛИЦКОГО, решить проблему зарплаты «в конвертах» может лишь безусловное соблюдение работодателями законов, основанных на четких и честных принципах. «Мы часто слышим, что работодателю нужно дать зеленую улицу. Но это не означает, что он будет гулять по ней, как по собственной даче. Демократия предусматривает четкое соблюдение законов. Работодатель должен придерживаться законов, но законы должны быть четкими и честными», - убежден он.