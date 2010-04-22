Одесская мэрия призывает оценить

Сегодня Одесский горисполком направил Президенту и Верховной Раде Украины единогласно принятое Обращение, в котором выразил «крайнюю обеспокоенность недальновидными политическими спекуляциями относительно якобы завышенных тарифов на услуги ЖКХ» в Одессе» со стороны руководства Антимонопольного комитета Украины.

Тщательным образом проанализировав ситуацию, сложившуюся на территории Одессы относительно оплаты услуг по содержанию домов и придомовых территорий, горисполком «считает необходимым опровергнуть распространяемую необъективную и предвзятую информацию» председателя АМКУ Алексея КОСТУСЕВА о том, что «одесские тарифы являются самыми высокими в Украине», - отмечается в документе, который есть в распоряжении УНИАН.

Чтобы убедиться в этом, «достаточно ознакомиться с данными обнародованного на официальном веб-сайті Министерства ЖКХ Украины мониторинга», - отмечается в обращении горисполкома. - Откровенным мошенничеством являются также попытки осуществлять сравнение тарифов в разных городах Украины без учета количества услуг, которые входят в их расчет».

Так, в общий перечень услуг, которые могут предоставлять горожанам коммунальные предприятия Одессы, включены 26 видов услуг, среди которых не все предоставляются в полном объеме, поэтому п. 8 решения исполкома Одесского горсовета от 21.08.2008 года № 970 руководителям коммунальных предприятий, которые предоставляют услуги по содержанию домов и придомовых территорий, поручено осуществлять ежемесячный пересчет размера платы в случае непредоставления услуг или предоставления их не в полном объеме.

С учетом этого, акцентируется в документе, «при средневзвешенном по городу тарифе 1,75 грн. с НДС за 1 кв. м общей площади фактически насчитывалось от 0,81 грн. до 1,50 грн. с НДС за 1 кв. м», что отвечает требованиям действующего законодательства Украины и порядка, определенного Кабинетом министров Украины. До сих пор ни разу не доказано, что Одесский горисполком нарушал порядок формирования тарифов.

Между тем, отмечается в документе, «борьба» с якобы завышенными тарифами превратилась в политический лозунг, который эксплуатируется недобросовестными политиками и, в условиях отсутствия государственной концепции реформы ЖКХ, несет в себе прямую угрозу существованию имеющейся системы этой стратегически важной отрасли.

Причем манипуляции общественным мнением на этот счет А.КОСТУСЕВЫМ «приобрели особо циничный характер, ввиду безответственного использования авторитета и возможностей такого органа власти, как АМКУ. Более того, этот орган центральной власти даже прибег к «присвоению полномочий других органов государственной власти и свободного толкования норм действующего законодательства Украины в угоду отдельному высоко поставленному лицу».

Впрочем, сделанные Антимонопольным комитетом Украины выводы о якобы завышенных «одесских тарифах на услуги ЖКХ» практически не подтверждены никакими расчетами. А с другой стороны, все «нарушения норм действующего законодательства», которые, по мнению временной коллегии АМКУ, имеются в действиях исполнительного комитета Одесского городского совета, «никоим образом не доказаны, а полномочия относительно их исследования не принадлежат к компетенции органов АМКУ», обращают внимание авторы обращения к руководству страны.

После принятия откровенно незаконного решения исполком Одесского городского совета обратился к АМКУ с заявлением о его пересмотре. А впоследствии, не дождавшись ответа, вынужден был обратиться для защиты своих прав и интересов в суд.

И наконец, принимая решение о «создании условий для совершения коммунальными предприятиями «Жилищно-коммунальный сервис» нарушений законодательства о защите экономической конкуренции», АМКУ проигнорировал тот факт, что нормативные документы о формировании тарифов вообще не предусматривают создание рыночных отношений и экономической конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Поскольку постановлением Кабмина от 12 июля 2005 года № 560, согласно которому формировались тарифы на услуги по содержанию домов и придомовых территорий в Одессе, не предусмотрено получение прибыли, а расходы строго нормируемы.

Таким образом, акцентируется в документе, «коммерческая привлекательность отмеченного рынка услуг на сегодняшний день полностью отсутствует. Исполнительный комитет лишь реализует государственную политику в указанной сфере и не имеет никакой возможности нарушить конкуренцию, априори отсутствующую в этой отрасли».

Авторы обращения также обращают внимание на то, что для обнародования своих провокационных заявлений председатель АМКУ А.КОСТУСЕВ систематически использует ряд одесских СМИ, совладельцем которых он есть, находясь в составе учредителей ООО «Телерадиокомпания Одесса-плюс», ООО «Телерадиокомпания «Новая волна». Хотя, в соответствии с ограничениями, установленными Законом Украины «О борьбе с коррупцией», государственный служащий, которым является председатель АМКУ, не имеет права входить самостоятельно, через представителя или подставных лиц в состав правления или других исполнительных органов предприятий, кредитно-финансовых учреждений, хозяйственных обществ и др.

Злоупотребление А.КОСТУСЕВЫМ, который неоднократно безуспешно претендовал на должность городского головы Одессы, статусом народного депутата Украины «в корыстных интересах является недопустимым, так же, как и безответственное использование в личных корыстных целях такой стратегически важной структуры государственной власти, как АМКУ», поскольку «в нынешних социально-экономических условиях они могут привести к непредсказуемым последствиям в масштабах всей страны», - говорится в обращении Одесского горисполкома.