Как рассказал инвестор, проект удалось реализовать в рекордные сроки - всего 7 месяцев.

Уникальность пляжа заключается в том, что его создали за частные средства в подарок горожанам, а строительство велось с нуля. Кто создатель, сколько было потрачено средств и почему именно “инклюзивный” - читайте далее.

В Одессе в районе пляжа «Дельфин» торжественно открыли пляж для людей с инвалидностью, который по праву можно назвать лучшим инклюзивным пляжем в Украине. Церемонию открытия возглавил мэр Одессы Геннадий Труханов и инвестор, создавший этот пляж — бизнесмен Юрий Дегас, сообщает Думская.

На мероприятии присутствовали представители всех городских инклюзивных организаций, а для детей с ДЦП была организована специальная развлекательная программа.

Создатель объекта, Юрий Дегас, владеет популярным одесским пляжем “Калетон”, расположенным по соседству. Ранее рядом с ним был небольшой пандус для спуска на колясках в воду, но он был неудобным и не удовлетворял всех нужд людей с инвалидностью.

“Сначала я хотел поставить хороший пандус, привлек представителей инклюзивных организаций и уже во время общения с ними понял, что только пандусом не закроешь все проблемы людей с инвалидностью. Так мы начали планировать создание пляжа, на участке, где раньше были только камни, и вода разрушала подпорную стену” - рассказывает Юрий.

По словам Дегаса, проект удалось реализовать в рекордные сроки - всего 7 месяцев. Городская власть не затягивала разрешительную документацию, а компания “Дегас Груп” обеспечила бесперебойное финансирование. Из-за сложности работ, смета постоянно увеличивалась, и вместо запланированных 15 млн гривен, строительство обошлось в 35 млн.

“Мне откровенно не верили, что можно создать социальный объект просто так для людей, сделать его по всем нормам и требованиям. И не взяв для этого существующий пляж - а построив новый с нуля на 4500 кв.м. Я хочу показать, что в Одессе и Украине бизнес может создавать проекты не только для заработка, но и для людей, особенно для тех, кто нуждается в помощи” - говорит Юрий Дегас.

Согласно концепции “Территория равных возможностей” - установлен 46-метровый пандус с правильным углом наклона, специальный лифт, 4 пандуса в воду, а людей на пляж доставляют переоборудованные электрокары. Безбарьерную среду обеспечивает большой настил, а для незрячих выложена тактильная плитка. Все услуги на пляже абсолютно бесплатны, он открыт для всех горожан и гостей города.

Также, на открытии мэр Одессы и создатель пляжа подняли “Голубой флаг” - это престижная международная отметка, которая выдается за качество морской воды и инфраструктуру. Отметим, что “Голубым флагом” отмечен только один местный пляж.

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Автор: Григорий Бондарь