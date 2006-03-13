Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ считает себя представителем среднего класса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время on-line конференции на “Украинской правде”.

Ю.ЕХАНУРОВ также рассказал, что довольно редко ездит в метро (в последний раз – во время встречи Нового 2005 года), любит классическую музыку и джаз, художников-импрессионистов.

С собой Ю.ЕХАНУРОВ не носит много денег. “С собой держу столько денег, чтобы хватило купить одну книжку”, - сказал Ю.ЕХАНУРОВ. Сегодня, когда он был в редакции “Украинской правды”, у него при себе оказалось 87 грн. При этом премьер отметил, что не имеет банковских карточек, однако не объяснил, чем это вызвано.

Среди любимых ресторанов Ю.ЕХАНУРОВ назвал ресторан “Свинг”, поскольку там – “красивая музыка”.

Он болеет за футбольный клуб “Динамо” (Киев) с 1963 года, однако сейчас редко ходит на футбол. Сам тоже занимался спортом в юношестве и даже был чемпионом Киева и области по классической борьбе в младшей возрастной группе весом до 70 кг. “Сейчас делаю только зарядку”, - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Рабочий день премьера начинается в 7.30, а завершается, как правило – в 22.00, причем “ночует всегда дома”. При этом премьер отметил, что с момента своего назначения на эту должность у него был только один настоящий выходной день – на Рождество.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что не считает себя специалистом “по тостам”, но с первых дней января взял в привычку всем желать тепла в домах. Он также сказал, что не разбирается в ценах на костюмы, и все костюмы ему покупает жена.

“Сейчас на мне костюм с этикеткой “Clan garniture”. Сколько стоит – не знаю”, - сказал Ю.ЕХАНУРОВ (В Интернете на запрос “Clan garniture” удалось найти только магазин “Clan store”, специализирующийся на продаже одежды с шотландскими мотивами – УНИАН). Премьер получил свою двухкомнатную квартиру еще в 1996 году.

Ю.ЕХАНУРОВ не завидует Президенту России Владимиру ПУТИНУ, а что касается украинских олигархов, которые попали в перечень самых богатых людей мира по версии журнала Forbes, то считает неприличным быть “таким богатым” в бедной стране.