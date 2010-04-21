Завтра на западе Украины - мокрый снег

Завтра в Украине ожидаются дожди, в западных областях местами с мокрым снегом, лишь в южной части без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6°, в восточных областях и в Крыму до 9° тепла, в западных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 14-19° тепла, в западных и северных областях 8-13° тепла; на высокогорье Карпат ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киевской области в четверг ночью без осадков, утром и днем дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°. В Киеве температура ночью 2-4° тепла, днем 10-12°.