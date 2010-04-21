В Луганске сняли ситилайты «Комментариев»

В Луганске были сняты 20 ситилайтов с рекламой всеукраинского еженедельника «Комментарии:».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный редактор издания Вадим ДЕНИСЕНКО во время «круглого стола» «Программа правительства Николая Азарова: профанация или план выхода из кризиса?» в Киеве.

«Это не первый случай, когда снимают наши ситилайты. Однако до этого мы сталкивались с этим в основном в Киеве – в частности, когда на обложке появился мэр города (Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ – УНИАН), – сказал В.ДЕНИСЕНКО. – В этот раз на обложке не было никаких политических призывов либо же рассказов о плохой власти или оппозиции: на нее был вынесен анонс интервью Натальи КОРОЛЕВСКОЙ на экономическую тематику».

По словам главного редактора «Комментариев», «такие действия оператор объяснил техническими причинами», возникшими одновременно у всех 20 ситилайтов. «В принципе, ситуация с оператором понятна: очевидно, без указания сверху (в данном случае – без Луганского горисполкома) рекламу никто бы не снял».

По словам В.ДЕНИСЕНКО, «Комментарии» вынуждены были обратиться к другому оператору для продолжения кампании по продвижению газеты.

Напомним, городская власть Луганска контролируется Партией регионов. В частности, городской председатель Сергей КРАВЧЕНКО – член ПР. Также большинство в городском совете – 61 депутат из 76 – принадлежит «регионалам».