Мирон Маркевич подписал контракт с ФФУ

Главный тренер сборной Украины по футболу Мирон МАРКЕВИЧ подписал контракт с Федерацией футбола Украины.

Как сообщает официальный сайт ФФУ, сегодня в Доме футбола президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС и главный тренер национальной сборной М.МАРКЕВИЧ обсудили вопрос, связанный с функционированием команды для ее надлежащей подготовки к Евро-2012.

Глава ФФУ и наставник сборной заявили о своем совместном желании как можно скорее ликвидировать отдельные недоразумения, возникшие из-за попыток вмешательства третьих лиц в жизнедеятельность главной команды страны.

«Если кто-то решил получить дивиденды, нагнетая вокруг сборной нездоровый ажиотаж, я не давал никому права спекулировать при этом моим именем», - отметил М.МАРКЕВИЧ.

Руководитель национальной ассоциации, в свою очередь, вновь подтвердил наставнику сборной свое стремление обеспечить создание необходимых условий для всестороннего удовлетворения потребностей тренерского штаба, игроков команды в соответствии с поставленными перед ними задачами на 2012 год.

Г.СУРКИС и М.МАРКЕВИЧ формализировали некоторые юридические вопросы, в том числе скрепив своими подписями личный контракт главного тренера национальной сборной.

Как сообщал УНИАН, Исполнительный комитет Федерации футбола Украины 1 февраля 2010 года назначил М.МАРКЕВИЧА новым тренером национальной сборной Украины по футболу.

Вместе с тем, контракт между М.МАРКЕВИЧЕМ и ФФУ до сих пор подписан не был.