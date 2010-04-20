Министр культуры ищет, кто "отменил" конкурс им.Хоткевича

V Международный конкурс исполнителей на украинских народных инструментах имени Гната Хоткевича состоится в ноябре.

Такая договоренность была достигнута на встрече министра культуры и туризма Михаила КУЛИНЯКИ с директором этого конкурса, вице-президентом Фонда национально-культурных инициатив им. Гната Хоткевича Константином ЧЕРЕМСКИМ, сообщили УНИАН в пресс-службе Минкультуры.

В ходе встречи была обсуждена ситуация, сложившаяся вокруг проведения V Международного конкурса исполнителей на украинских народных инструментах имени Г.Хоткевича.

(УНИАН: 16 апреля К.ЧЕРЕМСКИЙ сообщил СМИ, что Минкультуры отменило конкурс имени Хоткевича, который должен был состояться в Харькове с 18 по 27 апреля 2010 года. В свою очередь министерство опровергло эту информацию, объяснив, что включило этот конкурс в свой план работы на ІІ квартал 2010 года с соответствующим финансированием.)

По итогам этой встречи К.ЧЕРЕМСКИЙ, по данным пресс-службы Минкультуры, сообщил, что «министр подтвердил, что V Международный конкурс исполнителей на украинских народных инструментах имени Гната Хоткевича стоял в плане работы министерства с соответствующим финансированием”.

По словам К.ЧЕРЕМСКОГО, досадная ситуация, которая привела к тому, что конкурс не состоится в запланированные сроки - с 18 по 27 апреля 2010 года, произошла из-за того, что некоторые работники министерства превысили свои должностные обязанности и проинформировали его, что конкурс отменяется, поскольку министерство не имеет возможности его профинансировать.

Кроме того, сказал К.ЧЕРЕМСКИЙ, отдельные члены Оргкомитета конкурса стали обзванивать участников мероприятия и сообщать им о том, что конкурс не состоится.

Как отметил директор конкурса им. Гната Хоткевича, министр предложил все же провести конкурс сейчас, в апреле, но поскольку большинство участников уже сдали билеты, то он от имени Фонда им. Хоткевича внес предложение провести это мероприятие в ноябре 2010 года.

К.ЧЕРЕМСКИЙ также сообщил, что во время встречи с министром было принято решение, что Министерство культуры и туризма станет основным учредителем конкурса, а Фонд национально-культурных инициатив им. Гната Хоткевича - его соучредителем. В ближайшее время будет разработано соответствующее Положение о конкурсе.

По данным пресс-службы Минкультуры, сейчас в отношении работников министерства, которые сообщили вице-президенту Фонда им. Гната Хоткевича об отмене проведения конкурса в запланированный срок, проводится служебное расследование.