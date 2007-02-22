Украина и Россия провели переговоры о границе в Азово-Керченской акватории

Вопросы украинско-российской государственной границы в Азовском море, а также разграничения Керченского пролива, территориальных морей, континентального шельфа и исключительных экономических зон в Черном море обсудили 21-22 февраля в Киеве делегации Украины и Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Делегации сосредоточили внимание на вопросе подготовки двусторонних соглашений о сотрудничестве в отраслях судоходства, рыболовства и охраны окружающей естественной среды. Проведение следующего раунда переговоров запланировано на II квартал 2007 г.

Спецпредставитель МИД России по вопросам отношений со странами СНГ, посол по особым поручениям Валерий Кеняйкин отметил, что проект договора о украино-российской границе в Азовском море будет готов к апрелю 2007 г. В свою очередь, посол по особым поручениям МИД Украины Виктор Кирик подчеркнул сближение позиций по определению линии государственной границы в Азовском море, в частности на Северном, Центральном и Южном участках.

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