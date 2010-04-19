Центр Киева останется без горячей воды

В столице продолжаются плановые отключения горячей воды. Как сообщает газета "Сегодня", на этой неделе до 5 дней будут мыться в тазиках жители центра — Печерского спуска, 6, Владимирской, 19-а, Крещатика, 27, Красноармейской, 76-а, 76-б, Б.Хмельницкого, 62-а, Воровского, 1/37, Тургеневской, 26/28, Дмитриевской, 15. Кроме того, неудобства ждут жителей Чоколовского бульвара, 16, 18, 20, Фрунзе, 111, Гонгадзе, 10, 12, 18-а, 18-б, 18-г, 20-к, 20-б, 20-в, 24-б, 26-а, Межевой, 3, 3-а, 5, 5-а, Зодчих, 54, 56, 56-а, Блюхера, 12-г, Туполева, 28, 28-а и Салютной, 17.