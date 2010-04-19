Мужчина хотел продать два артснаряда за 20 долларов

На Прикарпатье задержан мужчина, который пытался продать два артиллерийских снаряда с боеголовками.

Об этом сообщил УНИАН руководитель Центра связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области Василий ГУЛЬТАЙЧУК.

По его словам, этот факт зафиксирован в Долинском районе Ивано-Франковской области.

Оперативникам подразделения уголовного розыска стало известно о том, что житель одного из сел района пытается продать два артснаряда. Они разработали план проведения специальной операции, результатом которой должно было стать задержание продавца взрывоопасных предметов непосредственно во время сделки.

Поздним вечером правоохранители задержали 22-летнего мужчину с поличным и изъяли два артиллерийских снаряда с боеголовками. С соблюдением мер безопасности боеприпасы были уничтожены специалистами экспертно-криминалистического центра при УМВД в области. Против задержанного правонарушителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. Задержанный объясняет, что в свое время нашел снаряды в лесном массиве близ села Вышкив. Установлено, что злоумышленник намеревался заработать на незаконной сделке 20 долларов.