Милиция просит граждан помочь раскрыть вооруженное ограбление банка

Руководство Главного управления МВД Украины в Донецкой области обратилось к населению региона с просьбой оказать помощь в задержании преступников, которые недавно совершили разбойное вооруженное нападение на одно из отделений «Правэкс-банка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Николай КУПЯНСКИЙ.

Он напомнил, что ограбление произошло 14 апреля 2010 года около 11.00 в г. Донецке по адресу ул. Артема, 173-а, где расположено финансовое учреждение. Так, ворвавшись в помещение, преступники из автоматического оружия произвели несколько выстрелов в пол и завладели деньгами в сумме порядка 189 тыс. грн. «К сожалению, задержать по «горячим следам» их не удалось», - сказал Н. КУПЯНСКИЙ.

Он сообщил приметы преступников. Один грабитель - возрастом приблизительно 30-35 лет, спортивного телосложения, рост 190-195 см., был одет: куртка укороченная серого цвета на молнии, брюки черного цвета, кроссовки черного цвета. Второй – возрастом приблизительно до 30 лет, спортивного телосложения, рост приблизительно 185-190 см., был одет: брюки черного цвета, водолазка черного цвета, куртка-безрукавка черного цвета, кроссовки серого цвета.

Н.КУПЯНСКИЙ особенно подчеркнул, что один из преступников имеет особую примету – он хромает. По заключению медиков, его характерная походка, скорее всего, обусловлена старой травмой внутреннего коленного сустава, отметил руководитель областной милиции.

Он через СМИ обратился к жителям региона, которым что-нибудь известно о нападении на банк или о лицах, причастных к преступлению, с просьбой сообщить эту информацию, позвонив по телефону ГУМВД области. «Круглосуточная линия «Гражданская позиция» 0-800-505-102, или просто 102», – сказал Н. КУПЯНСКИЙ.