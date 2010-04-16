Счетная палата Украины еще два года будет аудировать ОБСЕ

Счетная палата Украины переизбрана еще на два года внешним аудитором Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как говорится в пресс-релизе Счетной палаты, переданном агентству УНИАН, решение об этом было принято 15 апреля на заседании Постоянного Совета ОБСЕ. За него проголосовали все 56 членов ОБСЕ.

«Переизбрание Счетной палаты свидетельствует о признании высокого международного авторитета как Украины в целом, так и ее Высшего органа финансового контроля. Выполняя на протяжении года полномочия внешнего аудитора ОБСЕ, за отчетный период Счетная палата Украины осуществила аудит деятельности Координатора проектов ОБСЕ в Украине и Узбекистане, полевой миссии ОБСЕ в Сербии, а также провела ежегодный аудит финансовой отчетности ОБСЕ», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Счетная палата Украины была избрана внешним аудитором ОБСЕ 30 апреля 2009 года сроком на один год с правом переизбрания еще на два года. Назначение Счетной палаты Украины стало неординарным событием как для ОБСЕ, так и для Украины, как члена этой организации, поскольку впервые в истории ОБСЕ эту высокую должность заняла институция, которая представляет страну прежнего СССР. До этого внешний аудит осуществлялся Высшими органами финансового контроля Швейцарии, Финляндии, Швеции, Великобритании и Норвегии.