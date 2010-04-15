Завтра в Киеве похолодает

16 апреля в Украине будет облачно с прояснениями, в Карпатах возможен дождь с мокрым снегом.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в пятницу ночью на Правобережье, днем - по Украине, кроме крайнего востока, пройдут дожди, ночью в Карпатах - с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с.

Температура ночью - 1-6° тепла, в восточных, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму на поверхности грунта - заморозки 0 - минус 3°; днем - 8-13° тепла, на Левобережье и в Крыму - 14-18°; в Карпатах ночью - около 0°, днем - 1-6° тепла.

В Киевской области облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 1-6° тепла, днем - 8-13°.

В Киеве облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем - дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 4-6° тепла, днем - 9-11°.