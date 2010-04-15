Киев и Минск решили «обойти» Одесса-Броды

Киев и Минск договорились о поставке в апреле 80 тыс. тонн нефти из Венесуэлы в Беларусь.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель предприятия «Белнефтехим».

«Первый танкер доставит 80 тыс. тонн венесуэльской нефти в Одесский порт, а оттуда нефть будет транспортироваться железнодорожным составом» (а не по нефтепроводу «Одесса-Броды», как обсуждалось ранее - УНИАН), - сказал представитель «Белнефтехима».

В то же время, по словам представителя белорусской компании, продолжаются переговоры о возможности поставок нефти из Венесуэлы в Беларусь по нефтепроводу «Одесса-Броды».

Как сообщал УНИАН, президенты Беларуси и Венесуэлы Александр ЛУКАШЕНКО и Уго ЧАВЕС в результате состоявшихся 15 марта в Каракасе переговоров в рамках официального визита главы белорусского государства в Венесуэлу достигли договоренности о том, что Венесуэла будет поставлять нефть в Беларусь для переработки на белорусских предприятиях и совместной реализации на европейском рынке.

19 марта на сайте Президента Беларуси появилось сообщение, что Венесуэла в мае т.г. поставит в Беларусь через Одесский порт пробную партию нефти в объеме до 80 тыс. тонн, а до конца года планирует поставить до 4 млн. тонн.

Кроме того, в течение двух месяцев планируется создать совместное белорусско-венесуэльское предприятие по поставкам нефти, в котором 75% акций будет принадлежать Венесуэле, 25% - Беларуси. Сырая нефть будет поставляться через порт Одессы для последующей ее переработки на Мозырском НПЗ.

25 марта Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Игорь ЛИХОВОЙ заявил, что Украина может предложить Беларуси мощности нефтепровода «Одесса-Броды» для транспортировки нефти из Венесуэлы на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

«Я могу сказать, что действительно, наверное, самый дешевый путь – это проект «Одесса-Броды». «Сарматия», консорциум. Он не нуждается ни в каких технических изменениях и денежной подпитке этого проекта. Нужно лишь получить гарантию поставок нефти (из Венесуэлы – УНИАН)», - сказал И.ЛИХОВОЙ.