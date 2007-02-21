Харьковский горсовет передаст в концессию 5 крупных коммунальных предприятий

Харьковский горсовет предоставит в концессию 5 больших коммунальных предприятий города.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли сегодня на сессии депутаты Харьковского горсовета.

К объектам коммунальной собственности, которые могут быть предоставлены в концессию, депутаты отнесли предприятия «Харкивкомуночиствод», «Вода», «Харьковские тепловые сети», «Международный аэропорт Харьков», «Мискелектротранс».

Сегодня на сессии было отмечено, что это позволит внедрить на предприятиях энергосберегающие технологии, привлечь инвестиции, повысить качество услуг и снизить их себестоимость.

Депутаты фракций "Народного Союза Наша Украина", БЮТ, КПУ, которые голосовали против этого решения, считают, что передача жизненно важных предприятий в концессию может обернуться «разрушением системы».

Свой категорический протест против передачи в концессию частным структурам коммунальных предприятий Харькова сегодня заявили во время пикетирования сессии горсовета активисты общественного движения «Городской дозор». По словам лидера движения Владислава ПРОТАСА, передача в концессию главных коммунальных предприятий фактически станет «разворовыванием коммунальной собственности и аферой большого масштаба». Он заявил журналистам, что такая политика выгодна руководителям города, и уже одно это «является основанием для отставки мэра Михаила ДОБКИНА».