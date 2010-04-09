Свобода настаивает, что украинофобская выставка подпадает под статью

Шевченковский районный суд города Киева закрыл дела из-за отсутствия состава правонарушения против всех задержанных вчера во время открытия в Украинском доме фотовыставки «Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», суд не признал противоправных действий 10 задержанных, четверо получили устные замечания.

Судебное заседание длилось 10 часов и завершилось 9 апреля около 3 часов ночи.

Суд закрыл дела об административных правонарушениях из-за отсутствия состава правонарушения в отношении председателя Сумской областной организации ВО «Свобода», известного журналиста Игоря МИРОШНИЧЕНКО, члена Киевского городского комитета ВО «Свобода» Юрия НОЕВОГО, председателя Голосеевской районной организации ВО «Свобода» Александра КОЛЕСНИЧЕНКО, председателя ОО «Люстрация» Олега ОСУХОВСКОГО, помощника народного депутата Юрия ГНАТКЕВИЧА Сергея КУЗАНА. Устные замечания получили заместитель председателя ВО «Свобода» Андрей МОХНИК, заместитель председателя Киевской городской организации ВО «Свобода» Руслан АНДРИЙКО, помощник народного депутата Эвелины ШИШКИНОЙ Александр УШИНСКИЙ и Ярослав ГОШКО. Также сняты обвинения с задержанных Владимира ИГНАСЯ (которого избила милиция), ВИГОНСКОГО, Александра ПОНИПАЛЯКА. Все задержанные освобождены.

«Суд не признал противоправными действия большинства задержанных, что свидетельствует об откровенной неадекватности действий правоохранителей, которые, выслуживаясь перед українофобами, попрали права и свободы граждан Украины, нарушили Конституцию и законы Украины, и препятствовали журналистам в их профессиональной деятельности», - сказано в сообщении объединения.

В связи с неправомерностью действий милиции ВО «Свобода» готовит иск и подаст его в суд в ближайшее время.

«Свобода» расценивает события в Украинском доме как продолжение «патологической украинофобской политики, которую осуществляет прокремлевский режим ЯНУКОВИЧА».

«Свобода» настаивает, что «украинофобская» выставка, организованная народным депутатом от Партии регионов Вадимом КОЛЕСНИЧЕНКО, подпадает под статью 161 Уголовного Кодекса Украины, поскольку направлена на разжигание межнациональной и религиозной вражды, унижение национальной чести и достоинства украинцев. Активисты объединения требуют от СБУ запретить проведение выставки, а ее последующую судьбу определить после научной экспертизы, проведенной Институтом национальной памяти.

Кроме того, Всеукраинское объединение «Свобода» требует от Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в городе Киеве извиниться за «лживую информацию, распространенную им». «Ведь обвинения, которые распространил ЦОС о том, что патриоты «ворвались в демонстрационный зал и стали уничтожать экспонаты», милиция задержанным даже не предъявляла», - заявили в объединении.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля в Киеве во время открытия в Украинском доме документальной фотовыставки «Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА» за нарушение общественного порядка милиция задержала 14 представителей ВО «Свобода» и других национально-патриотических организаций и партий. Все задержанные были доставлены в Шевченковское районное управление милиции. Задержанным грозил штраф.

По данным Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве, эти люди ворвались в демонстрационный зал и стали уничтожать экспонаты, также они совершили попытку помешать народному депутату Украины Вадиму КОЛЕСНИЧЕНКО общаться с журналистами в Украинском доме.

В свою очередь, в пресс-службе ВО “Свобода” заявили, что Киевская городская организация ВО "Свобода" обратилась в СБУ с требованием запретить проведение фотовыставки “Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА”, организованной ВОО “Правозащитное общественное движение ”Русскоязычная Украина” и Обществом увековечения памяти жертв преступлений украинских националистов (Польша).