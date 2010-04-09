За последний год украинцы обеднели на 10%

Украинцы обеднели за последний год на 10%. Об этом заявила Уполномоченная по правам человека Нина Карпачева. По статистике ООН, за чертой бедности в Украине находятся 78% людей. Такая ситуация может привести к социальной нестабильности и появлению тоталитарного режима – считают эксперты. Однако не исключают, что при благоприятных условиях за 2-3 года благосостояние украинцев может вырасти.

Украина занимает 83-ье место по уровню развития общества, опустившись за последний год на 7 ступенек рейтинга, – определяют эксперты ООН. Такое падение вызвано тем, что реальные доходы украинцев упали на 10%, и выросло количество малообеспеченных, объясняет Омбудсман Украины Нина Карпачева.

«ООН отмечает, что абсолютная бедность в Украине как бы преодолена. Но относительная бедность Украине, по их критериям, составляет 78%. То есть, у такой части украинцев потребительская корзина меньше признанной в мире черты бедности – 17 долларов в день. Это серьезный вопрос для нашего государства. Нужно четко поставить диагноз и четко преодолеть эту болезнь. Ведь именно из-за бедности делается невозможной реализация большинства прав человека», – говорит Омбудсман Украины.

Радио Свобода