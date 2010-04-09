Милиция подозревает работников морпорта Ялты в присвоении 3 млн.
01:39, 09 апреля 2010Общество
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На территории порта идет проверка
Должностные лица государственного предприятия "Ялтинский морской порт" подозреваются в присвоении более трех миллионов гривен.
Как сообщила УНИАН пресс-служба милиции Крыма, в четверг, 8 апреля, крымские сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью проводят "следственные действия" на территории порта.
Мероприятия организованы в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье "присвоение, растрата имущества либо завладение им путем злоупотребления служебным положением".
"Проводится проверка по факту завладения должностными лицами госпредприятия денежными средствами", - заявила милиция.
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