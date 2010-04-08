Стоимость жилья на вторичном рынке Киева немного снизилась

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева в марте 2010 года снизилась на 0,6% по сравнению с февралем т.г. – до 2363 долл./кв. м.

Об этом сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Согласно сообщению, с начала этого года уровень средней цены предложений в долларовом эквиваленте снизился на 4%, а за год (с марта 2009 года по март т.г.) – на 15%.

В частности, средняя стоимость однокомнатных квартир снизилась на 0,5% (на 11 долл.) – до 2149 долл./кв. м, двухкомнатных – на 0,5% (на 11 долл.) – до 2388 долл./кв. м, трехкомнатных – на 0,3% (на 7 долл.) – до 2372 долл./кв. м, четырехкомнатных – на 3,2% (на 94 долл.) – до 2832 долл./кв. м.

Как отметили аналитики портала, по сравнению с февралем цены в 20% квартир низкого ценового сегмента увеличились на 0,7% – до 1277 долл./кв. м, а в 20% квартир высшего ценового сегмента снизились в среднем на 1,7% – до 4295 долл./кв. м.

По данным портала, в марте 2010 года доля квартир, впервые выставленных на продажу, составила 20% от общего объема предложений. Средняя цена предложений «новых» квартир в столице на 10% ниже средневзвешенной цены феврале и составляет 2129 долл./кв. м.

В отчете проанализировано 11 143 предложения 1-4-комнатных квартир площадью до 200 кв. м, содержащихся в базах данных ИАП «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane.