Не спешите рожать: Папиев обещает увеличить помощь на новорожденных

В следующем году будет увеличен размер одноразовой выплаты матерям при рождении ребенка.

Как передает ЛигаБізнесІнформ, об этом заявил министр труда и социальной политики Михаил ПАПИЕВ в прямом эфире телеканала "1+1".

"В следующем году мы планируем повысить эту сумму", - сказал М.ПАПИЕВ. Он напомнил, что сейчас одноразовая выплата при рождении ребенка составляет 8,5 тыс. грн. При этом министр не сообщил, насколько будет увеличена эта выплата.

Вместе с тем, М.ПАПИЕВ подчеркнул, что в текущем году одноразовая выплата при рождении ребенка будет осуществляться четко по графику. "Я хотел успокоить вас: в текущем году 8,5 тысячи гривень получит каждая семья, в которой родится ребенок", - пообещал М.ПАПИЕВ.

Министр также подчеркнул, что одноразовая выплата при рождении ребенка была инициативой государства, и поэтому именно государство обязано было предусмотреть соответствующие средства в государственном бюджете. По его словам, этого не было сделано, а государство в момент принятия этого решения обошлось "небольшой хитростью", переложив эти выплаты на Фонд социального страхования по временной утрате трудоспособности.

Таким образом, подчеркнул М.ПАПИЕВ, в прошлом году этот фонд был поставлен на грань банкротства. Министр заявил, что действующее правительство в государственном бюджете на 2007 год предусмотрело соответствующие средства в объеме 3,6 млрд. грн.

Напомним, еще в августе 2006 года первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что правительство Украины намерено в дальнейшем увеличивать размер денежной помощи при рождения ребенка, однако источники выплат таких пособий будут пересмотрены.