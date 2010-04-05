Собирательный образ первой учительницы появится в Херсоне

Депутаты горсовета Херсона предлагают установить памятник первой учительнице (это будет символический, сборный образ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона.

Памятник предполагается установить рядом с херсонским Домом учителя.

"Идея установки памятника нашла поддержку учительской общественности города. Реализация этой идеи должна дать достойную оценку труду всех херсонских учителей. Кроме того, идея, в некоторой степени, уникальна. Ведь подобные памятники, но небольших размеров, есть только в Харькове и Тернополе", - процитировала пресс-служба депутата горсовета Херсона Валерия ПЕТРОВА.

По предварительному эскизу, памятник представляет собой композицию из бронзы высотой более 3 м (1,5 м - постамент, 1,7 м - скульптурная композиция).